بخطوات واثقة.. تركيا تعود تدريجياً للحياة الطبيعية

تدخل تركيا بدءً من فجر اليوم الخميس المرحلة الثالثة من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مع دخول قرار رفع القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا حيز التنفيذ.

والأحد، أصدرت الداخلية التركية، تعميما يتضمن القرارات المتعلقة بالعودة إلى الحياة الطبيعية في البلاد اعتبارًا من مطلع يوليو / تموز الجاري.

ومن أبرز تلك القرارات إلغاء قيود التجول التي كانت مفروضة ليلا خلال أيام الأسبوع وعلى مدار أيام الأحد، إلى جانب رفع جميع قيود السفر بين المدن التركية.

وتراجعت حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في عموم تركيا، لتصل إلى 45 وفاة، و5 آلاف و496 إصابة، وفق أخر معطيات وزارة الصحة التركية.