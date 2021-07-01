تركيا تدين رفض أثينا إعادة ترخيص منظمة "اتحاد إسكجه التركي"

أدانت وزارة الخارجية التركية رفض محكمة النقض اليونانية طلب إعادة ترخيص منظمة "اتحاد إسكجه التركي".

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان الخميس، أن محكمة النقض اليونانية تجاهلت قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ودعت وزارة الخارجية التركية اليونان إلى التصرف وفقًا للقانون الدولي، وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتجاهلتها منذ 13 عامًا، واتخاذ الخطوات اللازمة لتسجيل المنظمات غير الحكومية للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وأشار بيان وزارة الخارجية التركية إلى أن القضاء اليوناني حظر منظمة اتحاد إسكجه التركي عام 1986 لاحتواء اسم المنظمة على كلمة "تركي".

ولفت أن منظمة "اتحاد إسكجه التركي" واحدة من أقدم المنظمات المدنية للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وذكّر بيان وزارة الخارجية التركية بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2008، الذي دعا اليونان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تسجيل المنظمة مجددا.