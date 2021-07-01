تشاوش أوغلو: نتجاهل العقلية التي تعتبر القبارصة الأتراك أقلية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده باتت تتجاهل العقلية التي تعتبر القبارصة الأتراك أقلية في الجزيرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، بالعاصمة لفكوشا، التي يجري إليها زيارة رسمية.

ودعا تشاوش أوغلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى القيام بما يلزم لتحقيق التقاسم العادل للثروات في الجزيرة.

وقال: "على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي القيام بما يلزم لتحقيق التقاسم العادل للثروات في الجزيرة، وإلا فإننا سنقدم على فعل ما يحقق ذلك".

وأكد أن مقترح الرئيس رجب طيب أردوغان لعقد مؤتمر إقليمي بشأن موارد شرق المتوسط، ما زال قائما، وكذلك مقترحات قبرص التركية بشأن التقاسم العادل للثروات.

وأعرب عن عدم تأييد أنقرة فكرة تعيين ممثل أممي خاص لملف جزيرة قبرص حاليا، قائلا: "لأنه لا يوجد شيء يقوم به في الوقت الراهن".