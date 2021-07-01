تشاوش أوغلو يصل قبرص التركية في زيارة رسمية

أكد وزير الخارجية التركي على أن المساواة في السيادة حق أساسي للقبارصة الأتراك.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مولود تشاوش أوغلو مساء الأربعاء، بعد وصوله مطار "أرجان" الدولي في لفكوشا، عاصمة جمهورية شمال قبرص التركية، ضمن إطار زيارة عمل.

وكان في استقبال تشاوش أوغلو كل من وزير خارجية شمال قبرص تحسين أرطغرل أوغلو، وسفير تركيا لدى لفكوشا علي مراد باش تشيري، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وفي تغريدة له بعد وصوله لفكوشا، قال تشاوش أوغلو: "المساواة في السيادة والوضع المتساوي حق أساسي للقبارصة الأتراك، وسنستمر في الدفاع معا".

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية التركي لقاءات رسمية في جمهورية شمال قبرص غدا الخميس.