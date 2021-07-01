روسيا تتلقى تطمينات من تركيا حول مشروع إنشاء قناة إسطنبول

تلقت روسيا تطمينات من الجانب التركي بأن مشروع إنشاء قناة إسطنبول المائية لن يؤدي الى تواجد أكبر لقوات بحرية لحلف شمال الأطلسي في البحر الأسود.

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف للصحافيين بعد محادثات مع نظيره مولود تشاوش أوغلو في أنطاليا بجنوب تركيا الأربعاء: "نحن راضون عن تفاعلنا مع زملائنا الأتراك".

وأضاف: "خلال محادثاتنا، توافقنا على أن خطط بناء قناة إسطنبول لن تمس بأي شكل من الاشكال إحداثيات تواجد القوات البحرية الأجنبية في البحر الأسود".

وتخشى روسيا أن تؤدي موافقة أنقرة على مخطط تطوير القناة الجديدة إلى تقويض التزامها باتفاقية مونترو التي تعود لعام 1936 وتنظم الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نيسان/أبريل الرئيس أردوغان إلى الحفاظ على هذه الاتفاقية.

وموسكو قلقة من دخول سفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى البحر الأسود، حيث واجهت بحريتها الأسبوع الماضي بارجة بريطانية عبرت مياه متنازع عليها قرب شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

وتقيد اتفاقية مونترو دخول السفن الحربية إلى البحر الأسود من خلال وضع قواعد صارمة على الملاحة في هذه المنطقة، لكنها تضمن المرور الحر للسفن المدنية سواء في أوقات السلم أم الحرب.

فيما لم يؤكد تشاوش أوغلو التزام تركيا بعدم السماح لحلف شمال الأطلسي بإرسال سفن حربية إضافية إلى البحر الأسود، مكتفيا بالقول إن قناة اسطنبول لن يكون لها "تأثير مباشر" على اتفاقية مونترو.

وأشار الوزير التركي إلى أن الاتفاقية لها أحكامها الخاصة التي تنص على كيفية مراجعتها وإبطالها.

وقال: "لن يطرأ أي تغيير على اتفاقية مونترو مع بناء قناة إسطنبول"، مضيفا أن الممر المائي الجديد سيخضع للقوانين التركية.