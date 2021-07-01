وزير التعليم العراقي: نرغب في الاستفادة من التجربة التركية في التعليم

التقى وزير التعليم التركي، ضياء سلجوق مع نظيره العراقي، علي حميد مخلف، في العاصمة التركية أنقرة، قبل أن يعقد الجانبان لقاء آخر على مستوى الوفود، وذلك بمقر وزارة التعليم التركية، حسب بيان للوزارة التركية.

وأطلع سلجوق نظيره العراقي على أنشطة وممارسات وزارته خلال وباء كورونا، معربا عن استعداده لمشاركة تجاربها في مجال التعليم.

وأكد استعداد وزارته على تقديم كافة أنواع الدعم لنظيرتها العراقية.

بدوره، أشاد الوزير العراقي بالممارسات التركية في مجال التعليم خلال وباء كورونا.

ولفت إلى أن الطلاب العراقيين في تركيا، حصلوا على الشروط نفسها التي يتمتع بها الطلاب الأتراك، وذلك بفضل الدعم الذي قدمته وزارة التعليم التركية لهم.

وأعرب عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة التركية في التعليم.