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البرلمان الألباني يصوت بالإجماع على ميزانية لشراء مسيرات تركية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 02.07.2021 09:42
طائرات بيرقدار المسيرة التركية تشارك في مناورات الناتو IHA طائرات بيرقدار المسيرة التركية تشارك في مناورات الناتو (IHA)

صادق البرلمان الألباني على مشروع قرار تقدمت به الحكومة يتعلق بتعديل على ميزانية لأجل شراء طائرات مسيرة من تركيا.

وحظي القرار الصادر الخميس، ينص على تخصيص ميزانية إضافية بقيمة أكثر من 8 ملايين يورو، بتأييد 82 نائبا في البرلمان، مقابل رفض 9 نواب، وامتناع 4 عن التصويت.

وكانت الحكومة الألبانية وافقت على قرار تعديل الميزانية، ونشر القرار بالجريدة الرسمية في 22 يونيو/ حزيران الماضي.

ومطلع يونيو، زار رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، تركيا وقال إنه بحث مع شركات تركية دور الطائرات المسيرة الذكية في حماية أراضي البلاد.

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