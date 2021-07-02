تركيا تواصل المباحثات حول اضطلاعها بتشغيل مطار كابل في أفغانستان

تواصل تركيا المباحثات المتعلقة بتشغيل مطار "حامد كرزاي" الدولي في العاصمة الأفغانية كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وفق ما صرح وزير الدفاع التركي.

وأكد خلوصي أقار في تصريحات في العاصمة أنقرة، الجمعة، على أهمية ملف تشغيل مطار كابل، من "حيث مستقبل أشقائنا في أفغانستان وسد احتياجاتهم".

ولفت إلى أن تركيا تقوم بتشغيل مطار كابل منذ 6 سنوات، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أشار في قمة الناتو إلى إمكانية استمرارها في ذلك إذا تحققت الشروط والظروف اللازمة.

وأشار أقار إلى استمرار مباحثات تركيا مع دول عدة في مواضيع توفير الدعم السياسي والمالي واللوجيستي لأفغانستان.

وأوضح: "لقاءاتنا مع الأمريكيين مستمرة، لم نتوصل إلى قرار بعد، لكننا نسعى إلى ذلك، فأفغانستان شقيقتنا، وقمنا بكل ما يلزم حتى اليوم من أجل ضمان أمنها وسلامها ورفاهيتها، وسنواصل ذلك".

وشدد على أهمية "إبقاء مطار كابل مفتوحا وتشغيله. ندرك ذلك جيدا، ففي حال إغلاقه سيتم سحب السفارات، وبعدها ستصبح أفغانستان دولة معزولة، وستواجه مشاكل خطيرة على صعيد العلاقات الدولية".

وأشار إلى استمرار اللقاءات في هذا الشأن، مضيفا "سنتناول التطورات ونتائج اللقاءات مع الرئيس أردوغان، وسنقوم بتنفيذ خطتنا بعد الحصول على موافقته".

وحول اللقاءات مع الوفد التقني الأمريكي، أوضح أنها "ما زالت جارية وستستمر".

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها بحثت مع الوفد الأمريكي مجالات التعاون بخصوص تشغيل مطار كابل.

وقالت الوزارة في بيان، حينها، بحث الوفدان مجالات التعاون حول تشغيل مطار "حامد كرزاي"، بعد انتهاء مهمة "الدعم الحازم" لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.