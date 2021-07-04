أردوغان يترأس اجتماعا للحكومة التركية الاثنين

تعقد الحكومة التركية اجتماعا الاثنين برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.
ويتناول الاجتماع المزمع عقده في المجمع الرئاسي قضايا عديدة منها برنامج تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى جانب تحديد مدة عطلة عيد الأضحى.
ومن المنتظر أن يجري وزير الصحة فخر الدين قوجة عرضا لآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة كورونا وحملة التطعيم الجارية.
كما سيتطرق الاجتماع إلى قطاع السياحة ومناقشة التدابير المتخذة لتنشيطه.
وإلى جانب الأجندة الداخلية، سيناقش الاجتماع مسائل أمنية ومكافحة التنظيمات الإرهابية، حيث من المنتظر أن يقدم وزير الدفاع خلوصي أقار إحاطة في هذا الخصوص.