رئيس قبرص التركية: لن نسمح بقطع روابطنا مع أنقرة

أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، أن بلاده لن تسمح بقطع روابطها مع تركيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها تتار، الأحد، على هامش زيارته إلى ولاية إلازيغ، شرقي تركيا.

وأضاف أن شعب بلاده ونظيره التركي "أبناء أمة واحدة"، وأن هدفهما المشترك هو "إنشاء أمة تركية قوية".

وفيما يخص القضية القبرصية، قال تتار إنه لا يمكن التوصل إلى حلّ بهذا الخصوص سوى عبر اتفاق بين "الدولتين الجارتين المستقلّتين".

كما أكد رفضه الحل الفيدرالي للأزمة القبرصية، مبيناً أن هذا الحل "لم يعد ممكناً"، مشدداً على الرغبة في الحل عبر الاعتراف بشطري الجزيرة القبرصية كدولتين مستقلّتين.

وأشار تتار إلى أنهم يهدفون لتأسيس مستقبل وأمن بلاده، بالتعاون مع الدولة التركية.

وشدد على أنهم لن يسمحوا بقطع روابط بلاده مع تركيا، وأنهم يسعون لتعزيز هذه الروابط على مستوى المجالات السياسية، والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات المختلفة.

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.