أمهات ديار بكر يواصلن اعتصامهن لليوم 673 على التوالي

تواصل أمهات تركيات اعتصامهن أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" بولاية ديار بكر (جنوب)، لليوم الـ 673 على التوالي، للمطالبة باستعادة أبنائهن المختطفين لدى منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وتتهم الأمهات "حزب الشعوب الديمقراطي" بالضلوع في خداع واختطاف الشباب والزج بهم للقتال في صفوف المنظمة الإرهابية.

وفي حديثها مع الأناضول، الثلاثاء، قالت الأم "آيتان الهمان"، إنها تشارك في الاعتصام بهدف استرداد ابنها "بيرم" الذي اختطف قبل 4 أعوام.

وأشارت إلى عدم تلقيها أي أخبار عن ابنها طيلة 4 سنوات.

وأضافت: "تم اختطاف ابني بمساعدة حزب الشعوب الديمقراطي وتم تسليمه إلى المنظمة. نريد استعادة أبنائنا ولن نغادر هنا من دونهم".

وأردفت: "لا فرق بين الحزب والمنظمة، لذا أدعو الشباب بألا يصدقوا كلاهما".

من جهته، أوضح "أوميت أوزجان"، أنه يشارك في الاعتصام من أجل استرداد أخيه "أتيلا" المختطف لدى المنظمة الإرهابية.

وأضاف: "أطالب الحزب باسترداد أخي، وسأواصل الاعتصام حتى استرده".

ودعا أخيه للاستسلام إلى السلطات التركية والانشقاق عن صفوف المنظمة الإرهابية.

وبدأ اعتصام الأمهات في 3 سبتمبر/ أيلول 2019، وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان، عن دعمه للمعتصمات في أكثر من مناسبة، فضلا عن دعم الوزراء والسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من كافة فئات المجتمع.

ويحظى الاعتصام أيضا بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر، والتقوا المعتصمات.