تركيا تدين بشدة الاعتداء على علمها في طبرق الليبية

أدانت الخارجية التركية، بشدة الاعتداء الذي طال العلم التركي أمام المقر المؤقت لمجلس النواب الليبي في مدينة طبرق (شرق).

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية تانجو بيلغيتش، في بيان، الثلاثاء.

وقال: "ندين بشدة العمل القبيح الذي طال علمنا أمام المبنى المؤقت لمجلس النواب في طبرق، خلال محادثات قانون الميزانية العامة التي عقدت يوم 5 تموز/ يوليو 2021 في طبرق".

وذكر أن السفارة التركية في طرابلس قامت فور علمها بالاعتداء الشنيع، بالمبادرات الكتابية والشفوية اللازمة على مستوى وزارة الخارجية الليبية.

ولفت بيلغيتش أن السفارة طالبت باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه "الاستفزازات" وتكرار حوادث مماثلة.

وقال: "من الواضح أن هذا العمل يستهدف الأخوة التركية الليبية".

وأضاف: "هذا الاعتداء على علمنا الذي يمثل استقلالنا وقيمنا المقدسة لن يحقق غرضه أبدا".

وأكد بيلغيتش، أن الرد اللازم سيأتي من الشعب الليبي الصديق والشقيق قبل غيره.

يشار أن أنصار اللواء المتقاعد خليفة حفتر وضعوا أمس العلم التركي على طريق كانت ستمر منها قافلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارته طبرق، وذلك في محاولة استفزازية منهم.