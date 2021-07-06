رئيس البرلمان التركي: لدينا علاقات تاريخية وثقافية متجذرة مع السنغال

قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، إن أنقرة وداكار تربطهما علاقات تاريخية وثقافية متجذرة.

واستقبل شنطوب، الثلاثاء، رئيس مجموعة الصداقة التركية، رئيس الكتلة النيابية لتحالف "بينو بوك ياكار" في البرلمان السنغالي، أيميرو غينغي والوفد المرافق، بحسب مراسل الأناضول.

وفي كلمة خلال اللقاء الذي جرى في البرلمان التركي، أكد شنطوب أن زيارة الوفد السنغالي ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والصديقين وتعزيز التعاون بين برلمانيهما.

وأضاف: "لدينا روابط تاريخية وثقافية متجذرة مع السنغال التي نعتبرها بلدا صديقا وشقيقا".

وتابع شنطوب: "السنغال بهيكلها السياسي والاقتصادي المستقر هي بوابتنا إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وشريك مهم لنا".

من جهته، قال غينغي، إن "العلاقات الجيدة بين رئيسي البلدين تؤثر بشكل إيجابي على أنشطتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأعرب عن اعتقاده بإمكانية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار (البالغ حاليا 400 مليون دولار).

وأضاف: "ندرك ثروات تركيا وقوتها الدبلوماسية، وسنعمل على تحسين تعاوننا على أساس رابح - رابح".

ويجري غينغي زيارة رسمية إلى تركيا تستمر حتى 9 يوليو/تموز الجاري.