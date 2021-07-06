رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري مع سفير تركيا لدى طرابلس كنعان يلماز، ودار الحديث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وجرى اللقاء في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

وناقش الطرفان "العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم صالح الشعبين الليبي والتركي" وفق البيان.

وحول نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، أوضح المشري "وجهة نظر المجلس الأعلى للدولة حول القضايا المطروحة بالملتقى، وعلى رأسها التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها" بحسب البيان.

ونقل البيان تشديد المشري على "ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات ومعاقبة المعرقلين لها، وعلى حق الشعب في أن يقول كلمته في مشروع الدستور المُعد من قبل الهيئة التأسيسية".

وتحظى تركيا بعلاقات متميزة مع الحكومة الليبية الشرعية في مختلف المجالات.

وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، أبرمت تركيا وليبيا 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة، في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي زار تركيا على رأس وفدٍ يضم 14 وزيرا.