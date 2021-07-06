قائد القوات البرية التركية يبحث مع نظيره الباكستاني التعاون الدفاعي المشترك

عقد قائد القوات البرية التركية أوميد دوندار لقاء مع نظيره الباكستاني قمر جاويد باجوا في مدينة روالبندي الباكستانية.

وذكر بيان صادر عن وحدة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، أن لقاء دوندار وباجوا جاء ضمن زيارة رسمية لدوندار إلى باكستان، دون تحديد موعد أو مدة الزيارة.

فيما أوضح اتفاق إسلام أباد وأنقرة على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأضاف البيان أن دوندار وباجوا بحثا العلاقات الثنائية، وتطرقا إلى التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين.

فيما قال باجوا خلال اللقاء إن باكستان تولي أهمية كبيرة للعلاقات الأخوية بين بلاده وتركيا التي تتمتع بخلفية تاريخية عميقة الجذور، وفق ما أورده البيان.

وأكد البيان اتفاق الجانبين على زيادة التعاون العسكري بين تركيا وباكستان، خاصة في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن قائد القوات البرية الباكستاني قمر جاويد باجوا زار تركيا في يونيو/حزيران الماضي.