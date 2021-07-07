بفضل جهود تركيا وأذربيجان.. مشروع قرار أوروبي لمكافحة معاداة الإسلام

صادقت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الأربعاء، على مشروع قرار يتضمن مكافحة معاداة الإسلام بفضل جهود تركيا وأذربيجان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، سلامي ألتن أوق رئيس الكتلة النيابية التركية في الجمعية، بخصوص اجتماع الجمعية العامة للتكتل البرلماني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال ألتن أوق إن اجتماع الجمعية العامة صادق على مشروع قرار يتضمن مكافحة معاداة الإسلام بفضل جهود تركيا وأذربيجان.

وأوضح أنه التقى عديدا من الدبلوماسيين على مدار يومين لأعمال الجمعية العامة، مشيرًا إلى أنهم تحركوا بالتنسيق مع البرلمانيين الأذربيجانيين.

وتطرق إلى موقفهم المشترك مع البرلمانيين الأذربيجانيين بخصوص اقتراح برلماني أمريكي حول معاداة السامية وكراهية الأجانب، مؤكدًا أنهم أعربوا عن اعتراضهم على عدم وجود أي عبارات متعلقة بمكافحة معاداة الإسلام في المقترح واستخدام كلمة إبادة جماعية بشكل يفتح الطريق أمام فهم مختلف لها.

وأشار إلى أنه تم تغيير نص المقترح بالتعاون مع البرلماني الأمريكي مع مراعاة تحفظات الأعضاء البرلمانيين الأتراك والأذربيجانيين.

وقال: "وضعنا جمل حول مكافحة معادات المسلمين ضمن النص، وأزلنا عبارات قد تفهم بشكل خاطئ متعلقة بالإبادة الجماعية، فقد حرصنا على تمرير مشروع قرار من الجمعية العامة على النحو الذي تريده تركيا والعالم الإسلامي".

ولفت إلى أن "مشروع القرار تم تمريره بموافقة كافة البرلمانيين دون أي اعتراض من أحد، ما يعد أفضل مثال على التعاون بين تركيا وأذربيجان بهذا الخصوص".