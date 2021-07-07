تركيا تستنكر تصريحات وزير الخارجية اليوناني حول محاربة داعش

فندت وزارة الخارجية التركية تصريحات وزير الخارجية اليوناني واتهامه لأنقرة بعدم المساهمة في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، قائلة إن "اليونان بماضيها المخزي، أصبحت ملاذ آمنا للمنظمات الإرهابية".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات، الأربعاء، نشرها المتحدث باسم الخارجية تانجو بيلغيتش، عبر حسابه على تويتر.

واستنكر بيلغيتش اتهامات وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس لتركيا.

ولفت إلى كفاح تركيا ضد "داعش" ونهجها في مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وقال إن "تركيا هي الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي حاربت داعش على الأرض بجيشها، وطهرت أكثر من 8200 كيلومتر مربع من الأراضي في سوريا من الإرهاب".

وأكد أن "التصريحات الأخيرة (لديندياس) التي لا أساس لها من الصحة والهادفة إلى إخفاء دور تركيا في الحرب ضد داعش، تنبع من دوافع سياسية".

وأضاف أن "توجيه اليونان الافتراء ضد تركيا بشكل متكرر مؤشر على عدم ثقتها بنفسها وشعورها بالذنب".

وخلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "ريال نيوز" اليونانية مؤخرا، اتهم ديندياس تركيا بعدم المساهمة في الحرب ضد "داعش".