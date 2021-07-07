تشاوش أوغلو يؤكد دعم تركيا حملات الإصلاح في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو استمرار بلاده في دعم مسيرة الإصلاح التي تقوم بها الحكومة الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال مشاركته في مؤتمر الإصلاحات الخاص بأوكرانيا في نسخته الرابعة بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وقال تشاوش أوغلو في هذا الخصوص: "نريد أوكرانيا التي تثق بشدة في شعبها وتستطيع حماية سيادتها ووحدة أراضيها".

وأردف: "نريد أن نرى أوكرانيا أقوى ومزدهرة مع هذه الإصلاحات، التي سيكون من الأسهل معها التغلب على عواقب أزمتي دونباس وشبه جزيرة القرم".

وأوضح تشاوش أوغلو أن أوكرانيا تقوم بحملات إصلاحية كبيرة رغم الأزمات والعوائق التي تواجهها.

وأعرب عن ترحيبه باعتراف البرلمان الأوكراني بأتراك القرم على أنهم سكان أصليون في شبه جزيرة القرم.

وأردف في هذا الخصوص: "مثل هذه الخطوات والإجراءات تعزز محاولات انضمام أوكرانيا إلى التحالف الأوروبي الأطلنطي".

وأشار إلى أهمية التعاون بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، من أجل تعزيز قوتها واستقلاليتها.

وأعرب عن استعداد بلاده لاستضافة أحد نسخ مؤتمر الإصلاحات الخاص بأوكرانيا.