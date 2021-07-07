ماردين.. تعرض دورية تركية لإطلاق نار من الجانب السوري واستشهاد جندي

استشهد جندي تركي في ولاية ماردين الواقعة جنوب شرقي البلاد، بسبب إطلاق نار من الجانب السوري من الحدود، الأربعاء.

وذكرت ولاية ماردين، في بيان، أن مركبة عسكرية كانت تقوم بدورية على طول الخط الحدودي في قضاء "قزيل تبة" التابع لماردين، المقابل لمحافظة الحسكة السورية، تعرضت لإطلاق نار من الجانب السوري.

وأوضح البيان أن الجندي الذي يقود المركبة أصيب بعيار ناري، ما أدى إلى انقلابها نتيجة فقدان السيطرة عليها، وإصابة 3 آخرين.

وأشار إلى نقل الجنود الأربعة إلى مستشفى "قزيل تبة" الحكومي.

وأضاف أن الجندي السائق استشهد في المستشفى متأثرا بجراحه رغم محاولات الأطباء لإنقاذ حياته.

ولفت إلى أن الجرحى الثلاثة في حالة جيدة.