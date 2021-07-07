محادثات "أستانة 16" تنطلق وتبحث إيصال المساعدات واللجنة الدستورية

انطلقت، الأربعاء، محادثات "أستانة 16" حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بمشاركة ممثلي الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.

وبدأت المحادثات في تمام الساعة 7 صباحا بتوقيت تركيا (+3 تغ)، من خلال اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة.

ويشارك في المحادثات أيضا، وفدا المعارضة والنظام السوريان، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إضافة إلى وفود الدول المشاركة بصفة مراقب وهي العراق والأردن ولبنان.

ومن المرتقب أن يتناول المشاركون في المحادثات التي ستستمر ليومين، الأوضاع الأخيرة في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية، واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، وتبادل الأسرى، وإطلاق سراح الرهائن، والبحث عن المفقودين.