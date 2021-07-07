الخارجية الليبية تشدد على دور تركيا في إعادة إعمار البلاد

استقبل وكيل وزارة الخارجية الليبية للشؤون السياسية محمد عيسى، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، في طرابلس، الثلاثاء، وشدد الوكيل خلال اللقاء على أهمية تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة مع تركيا، للإسهام بإعادة الإعمار في البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الليبية أن عيسى أكد على "أهمية العمل على تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين".

ولفت إلى أهمية "عودة الشركات التركية لاستئناف عملها ومساهماتها في إعادة الإعمار في ليبيا".

ونقل البيان تأكيد يلماز "استعداده للعمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين".

وتحظى تركيا بعلاقات متميزة مع الحكومة الليبية الشرعية في مختلف المجالات.

ففي 12 أبريل/ نيسان الماضي، أبرمت تركيا وليبيا 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة، في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي زار تركيا على رأس وفدٍ يضم 14 وزيرا.