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وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية تشارك في مؤتمر حول المرأة في القاهرة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 07.07.2021 12:28
وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ديريا يانيق الأناضول وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ديريا يانيق (الأناضول)

وصلت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ديريا يانيق، إلى مصر، الأربعاء، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي حول دور المرأة.

وصدر بيان عن وزارة الأسرة التركية جاء فيه أن المؤتمر يشهد مشاركة وزراء الدول المعنيين بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأضاف البيان أن زيارة الوزيرة يانيق ستستمر ليومين، وأنه من المخطط أن تجري خلالها لقاءات ثنائية مع كل من نظرائها من أفغانستان، وفلسطين، وبوركينا فاسو، وليبيا، والسنغال، والصومال، على أن تشارك في الجلسة الرئيسية للمؤتمر، الخميس.

وتنظم منظمة التعاون الإسلامي مؤتمر الوزراء المعنيين بشؤون المرأة بشكل دوري مرة كل عامين في إحدى الدول الأعضاء، فيما استضافت تركيا نسختين منه، عامي 2006 و2016.

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