وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الأمريكي ملف تشغيل مطار كابل

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، آخر تطورات الاجتماعات الجارية بين البلدين حول التشغيل الآمن لمطار العاصمة الأفغانية كابل.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأربعاء، أن مباحثات أقار وأوستن جاءت في اتصال هاتفي.

وأوضحت أن الاتصال الهاتفي بين أقار وأوستن جرى بشكل إيجابي وبناء واتفق الوزيران على مواصلة التباحث غدا الخميس.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها بحثت مع وفد أمريكي مجالات التعاون بخصوص تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية.

وحينها، قالت الوزارة في بيان إن الجانبين بحثا مجالات التعاون حول تشغيل مطار حامد كرزاي، بعد انتهاء مهمة "الدعم الحازم" لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.