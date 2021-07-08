وزير الدفاع التركي: نعزز قدراتنا الدفاعية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، إن بلاده تسعى لزيادة قدراتها الدفاعية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح منشأة لصيانة طائرات شحن عسكرية من طراز "إيرباص إيه 400إم" في ولاية قيصري، وحفل تسلم أول طائرة تم تحديثها من الطراز المذكور.

وأضاف أقار "لقد اعتمدنا نموذج أعمال أكثر كفاءة وفعالية قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع مصالحنا الوطنية، ومتطلبات العصر".

وتابع "بالتالي، نحاول زيادة قدراتنا في المجالات التي تتطلب التطور التكنولوجي في الصناعات الدفاعية وضمان استدامته".

وأكد أن منشأة صيانة طائرات الشحن العسكرية من طراز "إيرباص إيه 400إم" تحمل معايير دولية.

وأوضح أن طائرة الشحن من هذا الطراز لم تكتف بتلبية احتياجات الجيش التركي فحسب؛ بل ساهمت في تخفيف وطأة وباء كورونا عالميا عبر شحنات المساعدات الطبية التركية التي نقلتها إلى شتى أرجاء العالم.