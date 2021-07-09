أردوغان يزور اعتصام أمهات ديار بكر

زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، الأمهات المعتصمات لليوم 676 على التوالي، أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" بولاية ديار بكر (جنوب)، للمطالبة باستعادة أبنائهن المختطفين لدى منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

والتقى أردوغان والوفد المرافق له، بالأمهات اللاتي اختطف أبناؤهن وزج بهم للقتال في صفوف المنظمة الإرهابية.

وأعرب الرئيس التركي خلال لقائه الأمهات عن دعمه لهن.

وتتهم الأمهات "حزب الشعوب الديمقراطي" بالضلوع في خداع واختطاف الشباب والزج بهم للقتال في صفوف المنظمة الإرهابية.

وبدأ اعتصام الأمهات في 3 سبتمبر/ أيلول 2019، وأعرب الرئيس أردوغان، عن دعمه للمعتصمات في أكثر من مناسبة، فضلا عن دعم وزراء وسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من كافة فئات المجتمع.

ويحظى الاعتصام أيضا بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر، والتقوا المعتصمات.