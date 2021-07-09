أنقرة تدين ادعاءات البرلمان الأوروبي حول الحريات في تركيا

أدانت وزارة الخارجية التركية القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي حول تركيا مؤكدة أنه مثال أخر على موقف الاتحاد المتحيز والمنفصل عن الواقع.

جاء ذلك في بيان للوزارة الخميس، حول مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار حول "قمع المعارضة في تركيا وتحديدا حزب الشعوب الديمقراطي".

وقالت الوزارة إن "اعتماد القرار بشأن تركيا اليوم (8 يوليو) في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي مثال جديد على موقف البرلمان المنفصل عن الواقع والأيديولوجي والمتحيز".

وأضافت: "في الوقت الذي يعتبر فيه عدم إدانة الإرهاب سببا لإغلاق الأحزاب السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، هناك تحيز ضد عملية قانونية بدأت بحق حزب سياسي في تركيا على خلفية ادعاءات خطيرة تتعلق بصلة نوابه بالإرهاب".

وأشارت إلى أن "محاولات الذين يتشدقون باستقلالية القضاء باستمرار، توجيه إنذارات حول الإجراءات القضائية في البلدان الأخرى، ليست تجاوزا للحدود فحسب، بل نفاق محض".

واستطردت: "ليس مستغربا من الذين يستضيفون أعضاء التنظيمات الإرهابية في غرف وأروقة البرلمان، أن يتبنوا مثل هذه المعايير المزدوجة ويقبلوا بهذا القرار".

وأكدت الخارجية أن القرار الذي أقره البرلمان يخدم الأوساط الراغبة في وضع العلاقات التركية الأوروبية في طريق مسدود -على غرار القرارات السابقة- ولن يضيف شيئا للبرلمان الأوروبي ولا للعلاقات التركية الأوروبية.

وختمت: "نود أن نذكركم بأن البرلمان الأوروبي، ضحى بالقيم التي تأسس عليها من أجل الأيديولوجيات، وفقد مصداقيته بسبب مثل هذه القرارات".