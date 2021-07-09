تخرج دفعة جديدة من الطلبة الأجانب الحاصلين على المنحة التركية

كان الحماس في حفل تخرجهم مماثلاً لحفل التخرج التقليدي بالرغم من عدد الطلبة القليل نسبياً الذين تمكنوا من الحضور من الخريجين المستفيدين من المنح التركية، إذ حضر الحفل المقام في أنقرة 200 طالب من 71 دولة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بينما حضر بقية الطلبة الحفل عبر الإنترنت.

وبرنامج المنح الدراسية للطلاب الدوليين من أكبر برامج المنح الدراسية في تركيا. ويهدف البرنامج الذي تقدمه رئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة، إلى منح الطلاب فرصة للحصول على تعليم جيد وتعزيز علاقات تركيا مع الدول التي جاء منها الطلاب.

وفي حديثه في حفل التخرج، قال وزير الثقافة والسياحة "محمد نوري إرسوي" إن برنامج المنح الدراسية الذي بدأ قبل 9 سنوات يتجاوز في شكله ومضمونه الإطار البسيط للمنحة الدراسية البحتة، إذ يستفيد الطلاب إلى جانب التعليم من الأنشطة اللامنهجية والرحلات الاجتماعية والثقافية إضافةً إلى الدعم المقدم للأكاديميين والباحثين في البلدان الأخرى من خلال وحدات بحث مختلفة وتعليم اللغة التركية.

وقال "إرسوي" أن البرنامج بدأ بقبول حوالي 42.000 طلب عام 2012، واليوم يقبل حوالي 165.000 طلب سنوياً من 178 دولة.

وأضاف: "نقدم في كل عام حوالي 5000 منحة دراسية، وتخرج في حفل هذا العام 2.366 طالباً من 104 دول من برامج البكالوريوس والدراسات العليا".

وقال "إرسوي" إن التخرج لا يعني قطع العلاقات بين الخريجين وتركيا. وأن البلاد ستواصل دعم الخريجين من خلال الاتصالات الدولية وبوابة التوظيف وجمعيات الخريجين.

وأوضح قائلاً: "يوجد حول العالم اليوم أكثر من 150.000 شخص في 169 دولة من خريجي الجامعات التركية. آمل أن يكونوا مبعوثي محبة وسلام بين تركيا وبلادهم وأن يتحملوا المسؤولية لبناء مستقبل دون تحيز أو تمييز".

كما أشار "عبد الله إران" رئيس رئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة في هذا الحدث، إلى أن المنح الدراسية ساعدت في تعليم مئات الطلاب، ولكنها ساهمت بشكل ملموس أيضاً في بناء وتحسين علاقات تركيا مع الدول الأخرى بفضل الخريجين الذين حافظوا على علاقاتهم مع البلاد. وقال إن برنامج المنح الدراسية ركز على الجودة وليس الكمية، وأشار إلى أنهم قدموا برنامجاً جديداً للطلاب المتفوقين العام الماضي.

وأضاف: "نريد جذب الطلاب الحاصلين على درجات عالية في بلدانهم إلى تركيا". مؤكداً دعم الرئاسة لجمعيات الخريجين.

وأعقب حفل التخرج حفل توزيع الجوائز على الخريجين الأوائل المتميزين في مجالاتهم. وكان "فنان محمد" من إثيوبيا و"بيرم بوماك" من كوسوفو و"فاضل بيك موستانوف" من كازاخستان و"مصطفى عليش حاجي" من بلغاريا من بين الحاصلين على جوائز لإنجازاتهم في ريادة الأعمال والدراسات الإعلامية والفنون والرياضة.