تركيا ترحب بتمديد مجلس الأمن آلية المساعدات لسوريا لمدة عام

رحبت تركيا باعتماد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يسمح بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام من معبر "جيلوة غوزو" جنوبي تركيا المقابل لمعبر "باب الهوى" على الجانب السوري.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن لمدة 12 شهرًا سينفذ لمدة 6 أشهر إضافية على أساس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بعد الأشهر الستة الأولى.

وتطرق البيان إلى أهمية معبر جيلوة غوزو، مضيفًا:" تُعد مساعدات الأمم المتحدة المرسلة عبر معبرنا الحدودي ضرورية لاستمرار الاستجابة الفعالة للأزمة الإنسانية في سوريا ومن أجل الاستقرار والأمن الإقليميين".

وقال:" لذلك فإننا نرحب باستمرار آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود التابعة للأمم المتحدة الفاعلة من أجل تلبية احتياجات الشعب السوري عبر تركيا".

ولفت البيان إلى أن تركيا تنتظر من مجلس الأمن والجهات الدولية الفاعلة، اتخاذ خطوات بناءة ومواقف توافقية لإيجاد حل دائم للأزمة السورية.

وأكد أن تركيا ستواصل دعمها القوي لمحاربة الأزمة الإنسانية في سوريا، وستستمر في المساهمة الفعالة في الحفاظ على وقف إطلاق النار ودفع العملية السياسية.

وفي وقت سابق الجمعة، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع قرارا يسمح بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية.

ويحمل معبر "جيلوة غوزو" المقابل لمعبر "باب الهوى" أهمية كبيرة باعتباره الوحيد المفتوح بين تركيا وسوريا حاليا.