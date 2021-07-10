صحيفة فرنسية تشيد بصناعة الطائرات المسيرة المسلحة في تركيا

نشرت صحيفة لوفيغار الفرنسية تقريراً جاء فيه إشادة بصناعة الطائرات المسيرة المسلحة في تركيا قائلة أن تركيا أضحت خلال 15 عاما فقط واحدة من أبرز منتجي هذه الطائرات في العالم.

ففي تقرير خاص أعدته لوفيغارو التابعة لأكبر شركات الأسلحة الفرنسية "داسو"، حول الطائرات المسيرة، خصصت جزءا منه للمسيرات التركية.

وعنونت الصحيفة الجزء الخاص بتركيا بـ"تكنولوجيا في خدمة السياسة الخارجية التركية"، أوضحت فيه أن مسيرات "كارغو 2" التركية لعبت دورا مهما في النزاع بين الحكومة الليبية ومليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وأضافت أن المسيرات التركية ساهمت في ارتقاء تركيا في سوق الصناعات الدفاعية، لافتة إلى أنها أخذت تنافس المسيرات الأمريكية والإسرائيلية والصينية، خلال 15 عاما فقط.

وأشارت إلى أن مسيرات تركية مثل كارغو، وبيرقدار، وعنقا، وقره يل، وألباغو، تتمتع بأسعارها المناسبة إلى جانب فعاليتها الكبيرة.

ولفتت إلى بدء تركيا باستخدام مسيراتها في العمليات الخارجية اعتبارا من 2016، موضحة أنها أدت مع الزمن دورا كبيرا في عملية تحرير إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأردفت أن المسيرات التركية تواصل الانتشار حول العالم مع مرور الوقت، وتبيعها تركيا إلى دول عدة مثل قطر، وأذربيجان، وأوكرانيا، وتونس.

وقالت إن بولندا العضو في الناتو توصلت لاتفاق مع تركيا مؤخرا من أجل شراء مسيرات، مضيفة أن دولا مثل لاتفيا والمجر وألبانيا تبدي اهتماما بالمسيرات التركية.