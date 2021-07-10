وزير الخزانة والمالية التركي يلتقي نظيره الألماني في إيطاليا

بحث وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان، السبت، مع نظيره الألماني أولاف شولز، عددا من القضايا الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين، الذي بدأت أعماله الجمعة بمدينة البندقية الإيطالية، وتختتم اليوم.

وذكر إلوان في تغريدة عبر حسابه على توتير، أنه بحث مع شولز مكافحة التغير المناخي، وتعزيز العلاقات التركية الأوروبية، وملف تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وتتألف مجموعة العشرين من تركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والسعودية، والأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا.

إضافة إلى اليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل للمجموعة، وصندوق النقد والبنك الدوليين.