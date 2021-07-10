وزير المالية يشارك باجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة 20

أكد وزير الخزانة والمالية التركي إن التضخم أصبح واحدة من أكبر التهديدات العالمية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها لطفي إلوان، الجمعة، عبر حسابه على تويتر، في مشاركته في فعاليات اليوم الأول لاجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين، الذي بدأت أعماله اليوم بمدينة البندقية الإيطالية، ويستمر يومين.

وأوضح إلوان أن ضغوط التضخم بدأت تشكل تهديدا عالميا لجميع الدول، مشيرا إلى الأهمية البالغة لبنوك التنمية في معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

ويناقش الاجتماع ملفات عدة، بينها دعم البلدان الأكثر ضعفا، وقضايا الضرائب الدولية، والديون العالمية والثورة الرقمية والإنتاجية.

وتتألف مجموعة العشرين من تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والأرجنتين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا.

إضافة إلى اليابان والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والبرازيل وكندا والصين ثم الاتحاد الأوروبي المكمل للمجموعة وصندوق النقد والبنك الدوليين.