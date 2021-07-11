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تشاوش أوغلو: لم ننس ولن نسمح بنسيان الإبادة الجماعية في سربرنيتسا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 11.07.2021 12:33
آخر تحديث في 11.07.2021 17:49
تشاوش أوغلو: لم ننس ولن نسمح بنسيان الإبادة الجماعية في سربرنيتسا

غرد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأحد، بمناسبة ذكرى مجازر سربرنيتسا ثاني أسوأ مأساة إنسانية تقع في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن بلاده لم تنس ولن تسمح بنسيان الإبادة.

وقال تشاوش أوغلو عبر تويتر، "في الذكرى الـ 26 للإبادة الجماعية في سربرنيتسا، اللطخة السوداء في تاريخ البشرية، أدعو بالرحمة لمن استشهدوا في هذه المذبحة، والصبر لأسرهم ولأشقائنا البوسنيين".

وأرفق الوزير التركي تغريدته بصورة عن المجزرة قال فيها "الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، لم ننس ولن نسمح بنسيانها".

يذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة.

وارتكبت القوات الصربية خلال أيام، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 إلى 70 عاما، وذلك بعدما قامت القوات الهولندية العاملة هناك بتسليم عشرات الآلاف من البوسنيين إلى القوات الصربية.

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