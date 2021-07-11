وزارة الدفاع التركية: مجزرة سربرنيتسا أكبر مأساة إنسانية في التاريخ الحديث

قالت وزارة الدفاع التركية، إن مجزرة سربرنيتسا هي أكبر مأساة إنسانية شهدتها القارة الأوروبية في التاريخ الحديث.

جاء ذلك في رسالة نشرتها الوزارة، الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 26 للإبادة الجماعية في سربرنيتسا، التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني على يد القوات الصربية.

وجاء في الرسالة: "نستذكر بالرحمة شهداءنا في سربرنيتسا الذين قتلوا بوحشية في الإبادة الجماعية وسط أوروبا قبل 26 عاما".

وتابعت: "نتشاطر آلام إخواننا البوشناق. لم ولن ننسى ضحايا ومرتكبي الإبادة الجماعية".

يذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة.

وارتكبت القوات الصربية خلال أيام، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 إلى 70 عاما، وذلك بعدما قامت القوات الهولندية العاملة هناك بتسليم عشرات الآلاف من البوسنيين إلى القوات الصربية.