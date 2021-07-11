وزير خارجية اليونان: أردوغان زعيم مهم في المنطقة ويجب التعامل معه على هذا الأساس

دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى الأخذ بعين الاعتبار بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم مهم أنجز الكثير لبلاده، عند التحدث إليه.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "Meeting point" بث على موقع "Newsbomb" الإلكتروني اليوناني مساء السبت.

وأضاف قائلا: "التقيت الرئيس أردوغان عدة مرات، فهو قبل كل شيء شخص مضياف، وصادق في علاقاته الشخصية، لكن اليونان لا توافق على سياساته الإقليمية".

وأكد أن أردوغان يعد عنصراً مهماً في المنطقة، مضيفاً: "شئنا أم أبينا، أردوغان زعيم حكم تركيا بقدر ما حكم مصطفى كمال أتاتورك وغيّر صورة بلاده".

وأوضح ديندياس أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار الخصائص التي ذكرها عن الرئيس أردوغان، أثناء الحديث معه.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان أردوغان شخص لا يمكن التنبؤ بما سيقوم به، قال ديندياس: "لا أعتقد أن الرئيس أردوغان لا يمكن التنبؤ بما سيقوم به، أعتقد أن لديه استراتيجية".

وفيما يتعلق بالخلافات بين تركيا وبلاده في بحر إيجة، رأى ديندياس أن الخلاف الوحيد بينهما هو تحديد الجرف القاري بين الجانبين.

وزعم أن اليونان يحق لها توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً في بحر إيجه بموجب القانون الدولي للبحار، مضيفاً أنها "ستقرر بنفسها متى وكيف ستطبق هذا الحق".