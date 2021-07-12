أردوغان: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يخدم علاقات أنقرة وتل أبيب

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن إحراز أي تقدم لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يخدم علاقات تركيا وإسرائيل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الإثنين.

وهنأ الرئيس أردوغان، هرتسوغ بمنصبه الجديد، وأكد أن العلاقات التركية الإسرائيلية لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا وإسرائيل لديهما إمكانات كبيرة في مختلف المجالات، لاسيما في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.

كما أكد لـ"هرتسوغ" أن المجتمع الدولي ينشد الوصول إلى حل دائم وشامل على أساس حل دولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وشدد الرئيس أردوغان على أن أي خطوات إيجابية سيتم اتخاذها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستسهم أيضا في سير العلاقات التركية الإسرائيلية بـ"منحى إيجابي".