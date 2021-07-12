أردوغان: من يعطونا دروساً في الديمقراطية تاريخهم ملطخ بالعار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن لطخ العار في تاريخ الذين يقدمون لتركيا النصائح بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، لا تزال تظهر واحدة تلو الأخرى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الاثنين، في قمة شباب تركيا التي نظمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن الحكومة التركية لا تقبل بأن يقع أي شاب من شباب البلاد في براثن التنظيمات الإرهابية.

وتابع قائلا: "في كل مرة ألتقي فيها مع الشباب وأتحدث معهم، تزداد آمالنا في مستقبل هذا البلد".

وأعرب أردوغان عن ثقته بشباب تركيا وفي مساعيهم للمساهمة في تطويرها، مبينا أن حكومات العدالة والتنمية لم تمنح أي فرصة لأولئك الذين يسعون لتحقيق مآربهم عن طريق سفك دماء الشباب.