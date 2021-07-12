الحكومة التركية تدين انتهاك حرمة كنيسة في إسطنبول

أدان حزب العدالة والتنمية التركي انتهاك بعض الشبان لحرمة إحدى الكنائس في مدينة إسطنبول، أمس.

وقال المتحدث باسم الحزب، عمر جليك في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، إن مجموعة من الأشخاص صعدوا على جدار كنيسة "صورب طقاور" في حي "قاضي كوي" وقاموا بتصرفات لا تليق بحرمة الأماكن الدينية.

وأضاف: "انتهاك المعابد إهانة للجميع، ونعتبر أي عمل يستهدف المساجد والكنائس والمعابد اليهودية استفزازا وندينه باسم الإنسانية".

بدوره أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الحادثة، وقال "إن المعابد أماكن مقدسة لا يجوز المساس بها".

وشدد على ضرورة مثول منتهكي حرمة الكنيسة أمام القضاء.

وفي وقت سابق قام ثلاثة شبان بالصعود على جدار الكنيسة المذكورة والرقص على أنغام الموسيقى.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية أوقفت الأشخاص الثلاثة، وما زالت الإجراءات القانونية متواصلة بحقهم.