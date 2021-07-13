أنقرة تستدعي سفير أثينا وتحتج على سوء معاملة "غلاطة سراي"

استدعت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، السفير اليوناني في أنقرة، ميشيل كريستوس دياميسيس، للاحتجاج على سوء المعاملة التي حظي بها فريق "غلاطة سراي" لكرة القدم في مطار أثينا.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، إنه تم استدعاء السفير اليوناني للاحتجاج بشدة على المعاملة السيئة مع فريق "غلاطة سراي"، مساء الاثنين، لدى وصوله مطار أثينا، من أجل خوض مباراة تحضيرية مع فريق "أولمبياكوس".

وسلمت الخارجية مذكرة احتجاج للسفير اليوناني، وصفت فيها هذه المعاملة بأنها "غير قانونية، وتتسم بالتمييز، وبعيدة عن علاقات الصداقة".

كما دعت السلطات اليونانية لعدم القيام بتصرفات مماثلة مع الفرق الرياضية التركية التي ستزور اليونان في المستقبل.

ومساء الاثنين، عاد فريق "غلاطة سراي" من اليونان إثر رفض سلطات البلاد اختبارات PCR الخاصة بفيروس كورونا والتعامل السيء مع الفريق.

وطلبت السلطات اليونانية من لاعبي النادي الذين أنهوا إجراءات جواز السفر النزول من الحافلة وإجراء الاختبارات مرة أخرى رغم وجود بروتوكول الاعتراف باختبارات كورونا بين البلدين.

وذكر بيان النادي، أنه وبعد الانتظار مدة ساعتين تقريبا في المطار، دون التوصل إلى حل للمشكلة قرر الفريق البدء بإجراءات العودة إلى إسطنبول.