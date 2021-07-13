أنقرة تنتقد المعاملة السيئة التي لقيها فريق غلاطة سراي في اليونان

انتقدت تركيا المعاملة التعسفية التي لقيها فريق غلاطة سراي التركي لكرة القدم في اليونان.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، في رد خطي على سؤال حول طلب السلطات اليونانية من الفريق التركي اجراء اختبارات PCR جديدة في مطار أثينا، رغم إبراز الفريق اختبارات نتيجتها سلبية.

وقال بيليغتش إن عدم اعتبار الاختبارات التي أبرزها الفريق سارية وطلب إجراء اختبارات جديدة من كافة أعضائه، تصرف بعيد عن اللباقة وحسن النية.

ولفت بيلغيتش إلى أن فريق غلاطة سراي كان محقا في قرار العودة إلى تركيا، إثر المعاملة السيئة والتعسفية التي لقيها.

وأكد أن استقبال اليونان لنادي غلاطة سراي، أحد أعرق الفرق التركية بهذا الشكل، يعكس مدى تعصبها ضد تركيا حتى في مجال الرياضة.

وعاد نادي غلاطة سراي التركي، الاثنين، من اليونان لرفض السلطات اليونانية اختبارات PCR الخاصة بفيروس كورونا، والتعامل السيء مع الفريق.

وطلبت السلطات اليونانية من لاعبي النادي الذين أنهوا إجراءات جواز السفر النزول من الحافلة وإجراء الاختبارات مرة أخرى رغم وجود بروتوكول الاعتراف باختبارات كورونا بين البلدين.

وذكر بيان النادي، أنه وبعد الانتظار مدة ساعتين تقريبا في المطار، دون التوصل إلى حل للمشكلة قرر الفريق البدء بإجراءات العودة إلى إسطنبول.