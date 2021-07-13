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رئيس البرلمان التركي يلتقي وزير الخارجية الكويتي

وكالة الأناضول للأنباء
الكويت
نشر في 13.07.2021 14:36
آخر تحديث في 13.07.2021 14:42
رئيس البرلمان التركي يلتقي وزير الخارجية الكويتي

التقى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، في اليوم الثاني لزيارة الوفد البرلماني التركي للكويت.

وأشار شنطوب خلال لقائه ناصر المحمد، وهو أيضا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى أن زيارته الخارجية الأولى بعد انتهاء القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، كانت إلى الكويت.

وأكد أن خطة العمل المشتركة الموقعة بين تركيا والكويت العام الماضي، ستحقق نقلة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحسب مراسل الأناضول.

وأشار إلى أن الصناعات الدفاعية المشتركة والصحة، من مجالات تعزيز العلاقات بين تركيا والكويت.

وسبق أن التقى شنطوب ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح.

كما التقى رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، في مبنى المجلس.

ومن المقرر أن تنتهي زيارة الوفد البرلماني التركي للكويت اليوم الثلاثاء.

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