أردوغان: سنواصل تعقب تنظيم "غولن" الإرهابي حتى آخر عنصر

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده ستتعقب تنظيم "غولن" الإرهابي حتى آخر عنصر منتسب إليه.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي أمام كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان، الأربعاء.

وقال أردوغان: "سنتعقب تنظيم غولن حتى آخر عنصر كما نفعل مع باقي التنظيمات الإرهابية".

وأكد أن بلاده لن تسمح لأي كان باستغلال الشعب التركي تحت عباءة الدين.

وفي 15 يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلابية فاشلة نفذتها مجموعة عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.

ودعا الرئيس التركي نواب حزبه للمزيد من التواصل مع أبناء الشعب التركي وإطلاعهم على المشاريع التي نفذها الحزب، لسد الطريق أمام الأكاذيب والافتراءات.