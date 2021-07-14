تركيا.. إحباط 101 مخططا إرهابيا في 2021

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده أحبطت 97 مخططا إرهابيا لمنظمة "بي كا كا" و3 لتنظيم "داعش" ومخطط واحد لتنظيم يساري متطرف في 2021.

وأفاد صويلو أثناء مشاركته، الأربعاء، في حفل لتخريج صف ضباط من قيادة الدرك، أن الطائرات المسيرة التركية نفذت ألفين و126 ساعة طيران عام 2016 لمكافحة الإرهاب، وأن الرقم ارتفع إلى 47 ألفا و763 ساعة طيران عام 2020.

وأشار إلى تحييد 6 آلاف و286 إرهابيا من منظمة "بي كا كا" داخل البلاد، وتدمير 7 آلاف و276 مخبأ فوق رؤوسهم منذ 15 يوليو/تموز 2016.

وأوضح أن 932 عنصرا من المنظمة الإرهابية استسلموا لقوات الأمن عن طريق الإقناع منذ ذلك التاريخ، وأن الرقم يصل إلى ألف و634 إذا أضيف إليهم المستسلمين طوعا.

كما لفت صويلو إلى تحييد ألف و523 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي منذ 15 يوليو 2016.