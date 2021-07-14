وزير الدفاع الإيطالي يجري زيارة رسمية لتركيا

استقبل وزير الدفاع التركي نظيره الإيطالي لورينزو غويريني، في إسطنبول وناقشا القضايا الدفاعية الثنائية والإقليمية.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، الثلاثاء، أن خلوصي أقار وغويريني بحثا القضايا الدفاعية والأمنية الثنائية والإقليمية، إضافة للتطورات الأخيرة في أفغانستان وليبيا وشرق المتوسط.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء بين الجانبين كان إيجابيا وبنّاء.

وشدد أقار خلال اللقاء على التعاون والقيم المشتركة بين تركيا وإيطاليا، بحسب البيان.

وأكد أن "تركيا تدعم حل المشاكل في إيجة وشرق المتوسط من خلال القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والحوار".

وذكر أقار أن تركيا تواصل النضال بعزم وتصميم ضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات، وفي مقدمتها تنظيمات "داعش" و"غولن" و"بي كا كا/ي ب ك" الإرهابية.

ولفت إلى أن تركيا تواصل المساهمة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) دون انقطاع رغم جائحة كورونا.

كما نوه أقار إلى الأهمية المعطاة لتطوير التعاون في مجال الصناعة الدفاعية بين البلدين.