2.1 مليار دولار للبحث العلمي والتطوير في تركيا

خصصت الحكومة التركية مبلغ 2.1 مليار دولار، من الميزانية، للإنفاق على أنشطة البحث والتطوير العلمي، حتى نهاية العام الجاري.

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء في بيان، أن 44.6 في المئة من المبلغ المذكور ستخصص للجامعات وتنمية المعرفة العامة.

وأوضح البيان أن نفقات الحكومة على البحث والتطوير بلغت 1.7 مليار دولار، في 2020، وهو ما يعادل 0.28 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

في حين بلغ إجمالي التخفيضات والاستثناءات الضريبية لأنشطة البحث والتطوير 8 مليارات و334 مليون ليرة (الدولار يساوي 8.64 ليرات) في العام الماضي.