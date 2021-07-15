تركيا تقلص الفاصل الزمني بين جرعات لقاح "بيونتيك" قبيل عيد الأضحى

أعلن وزير الصحة التركي "فخر الدين قوجة" الأربعاء، أن تركيا قلصت الفترة الفاصلة بين جرعات لقاح فايزر/بوينتك من 4 أسابيع إلى 3 وسط موجة من الإصابات الجديدة بين السكان غير الملقحين.

وقال الوزير في معرض حديثه في مؤتمر صحفي افتراضي بعد اجتماع مع المجلس الاستشاري العلمي في البلاد، إن قرار تقصير الفاصل الزمني بين الجرعات يرجع إلى هدف الحكومة في تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص قبل اقتراب عيد الأضحى.

وأوضح "قوجة" بالقول: "لقد حددنا هدفنا بأن يحصل كل شخص يبلغ 18 عاماً وأكثر على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح قبل عيد الأضحى، وهو ما نعتبره أهم خطوة نحو إعادة الحياة إلى طبيعتها" مضيفاً أن عدد جرعات اللقاح التي أعطيت في تركيا تجاوز 60 مليون جرعة.

كما دعا "قوجة" الناس للأخذ بالاحتياطات اللازمة خلال المعايدات قائلاً: "سيكون هذا آخر عيد نحتاج فيه إلى تجنب معانقة بعضنا البعض. دعونا نحاول فعل ذلك لآخر مرة".

وقال الوزير إن الفترة الفاصلة بين جرعات لقاح "سينوفاك" الصيني ستبقى 4 أسابيع.

وفي حديثه عن عدد الحالات في البلاد، قال "قوجة" إن العدوى تنتشر في مناطق ذات معدلات تطعيم منخفضة.

وأضاف: "لقد شهدنا مع بعض الاستثناءات، زيادة في عدد الإصابات الجديدة في المناطق التي تنخفض فيها معدلات التطعيم".

وذكّر الوزير الناس بمثال المملكة المتحدة حيث تجاوز عدد الحالات فيها 40.000 حتى يوم الأربعاء.

وقال: "بمجرد انتهاء تفشي المرض في المملكة المتحدة، عادوا وأبلغوا عن عشرات الآلاف من الحالات. لكن الجانب المشرق هو أن أرقام الوفيات اليومية تبدو كما هي بالرغم من زيادة أعداد الحالات. ومع ذلك، يجب أن نأخذ العبرة منهم".

وبحسب معطيات وزارة الصحة، سجلت تركيا يوم أمس الأربعاء 6.907 حالات إصابة و43 حالة وفاة.