تركيا تواصل فضح الوجه الحقيقي لتنظيم "غولن" الإرهابي على مختلف الأصعدة

تواصل الخارجية التركية فضح تنظيم "غولن" الإرهابي خارج البلاد على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها التعليمي والإعلامي وعالم الأعمال.

وبحسب وزارة الخارجية التركية، فإن الأخيرة وضعت منذ أول يوم عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، مكافحة أنشطة "غولن" في أكثر من 160 دولة، ضمن أولوياتها.

وحتى اليوم، تواصل الوزارة جهودها لمكافحة أنشطة أكثر من 800 مؤسسة تعليمية، وأكثر من ألف وقف وجمعية ومنظمة مجتمع مدني، ونحو مئتي مؤسسة إعلامية، جميعها على صلة بتنظيم "غولن" الإرهابي.

وتؤكد الخارجية التركية، في إطار مكافحتها لتنظيم "غولن"، على مخاطر الأخير بالنسبة لأمن الدول التي يواصل أنشطته فيها.

ونجحت أنقرة حتى الآن في نقل إدارة المؤسسات التعليمية لدى 20 دولة حول العالم، لصالح وقف المعارف التابع لوزارة التعليم التركية.

كما افتتح وقف المعارف حتى الآن 129 مدرسة جديدة في 26 دولة مختلفة.

ومن ثمار جهود أنقرة في مكافحة "غولن"، تصنيف التنظيم في قوائم الإرهاب من قبل بعض الدول مثل جمهورية شمال قبرص التركية وباكستان، ومنظمات مثل التعاون الإسلامي والجمعية البرلمانية الآسيوية.

كما تسلّط البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج، الضوء على أنشطة الأخيرة في تهريب البشر وتبييض الأموال، وتزوير الوثائق.