الجيش التركي يحيد 7 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا " في رد على إطلاق نار تجاه قاعدة عسكرية بمنطقة "درع الفرات" شمالي سوريا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة الجمعة، أن الإرهابيين أطلقوا النيران على قاعدة "باصلحاية" العسكرية ولم يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا.

وأكد البيان أن القوات التركية وجهت فوراً ضربات عقابية في ردها على مصادر نيران إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا " في منطقة تل رفعت، وأصابت الأهداف بدقة.

وأوضح البيان أن القوات التركية حيدت 3 إرهابيين في تل رفعت، و4 في منطقتي شيخ عيسى وعين دقنة.