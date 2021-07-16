الرئاسة التركية تعزي ألمانيا في ضحايا الفيضانات

قدم متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الجمعة، تعازيه إلى ألمانيا في ضحايا الفيضانات التي ضربت غربي البلاد.

ونشر قالن رسالة تعزية عبر تويتر، قال فيها "أتقدم بالتعازي إلى ذوي ضحايا الفيضانات في ولايتي راينلاند- بالاتينات، وشمال الراين-ستفاليا الألمانيتين".

وأضاف أن تركيا تشاطر ألمانيا آلامها جراء هذه الكارثة، وتعرب عن استعدادها الدائم لتقديم المساعدة والدعم لها.

وفي وقت سابق الجمعة، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا، إلى 103 قتلى جراء هطول الأمطار الغزيرة غربي البلاد.

وضربت الفيضانات المفاجئة أجزاء من ولايتي راينلاند-بالاتينات، وشمال الراين-ستفاليا، وهما أكثر الولايات الألمانية اكتظاظا بالسكان، مما أدى إلى تحويل الشوارع إلى أنهار، وانهيار بعض المنازل.