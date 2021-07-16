الرئيس الغاني: علاقاتنا مع تركيا تتعزز عاما بعد عام

قال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، الجمعة، إن علاقات بلاده مع تركيا تتعزز عاما بعد عام.

وشارك كوفو أدو في افتتاح مسجد ومجمع "الأمة" بالعاصمة أكرا، المشيد بدعم تركي على مساحة 40 دونما، ويتسع لـ5 آلاف مصل، وهو الأكبر غربي إفريقيا.

وخلال مراسم الافتتاح، شكر الرئيس الغاني تركيا على جهودها في بناء المسجد، الذي يمكن رؤيته من كافة أرجاء أكرا.

وقال: "بتصوري، لا يقوم هذا المسجد بتجميل العاصمة أكرا فحسب، بل يزيد من جمال غانا، كرمز للإسلام في هذا البلد الذي تقطنه أغلبية مسيحية".

وأضاف كوفو أدو، أن ذلك "يدل على الانسجام الديني في بلادنا".