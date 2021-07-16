تركيا: السلام بأفغانستان ضروري لاستقرار آسيا

قال وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، إنه لا يمكن حديث عن سلام حقيقي في القارة الآسيوية دون إحلال السلام في أفغانستان.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال مشاركته في مؤتمر دولي في أوزبكستان حول التحديات والفرص في جنوب ووسط آسيا.

وأكد تشاوش أوغلو على أهمية التواصل في سبيل تعزيز التجارة والرفاه والتفاعل بين دول المنطقة.

وأضاف، "دعونا نستذكر جميعا مدى أهمية طريق الحرير بالنسبة لمنطقتنا، وحان الوقت الآن من أجل إنشاء طريق الحرير العصري".

ولفت إلى أن المنطقة غنية بالفرص الكبيرة، مشددا على أهمية التعاون بين دول المنطقة من أجل تجاوز الصعوبات.

ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تشجيع آليات التعاون الثلاثية بين دول المنطقة، مثل أفغانستان، وأذربيجان، وجورجيا، وإيران، وباكستان، وتركيا.

كما شدد على أهمية تناول المشاكل الأمنية في المنطقة، مشيرا إلى سوء الحالة الأمنية في أفغانستان مؤخرا.

وقال: "لا يمكننا الحديث عن سلام حقيقي في قارتنا، دون إحلال السلام في أفغانستان، وسنواصل مساعينا من أجل دعم عملية السلام هناك".

وأعرب عن استعداد تركيا لمواصلة تشغيل وضمان أمن مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابل، من أجل مصلحة الأشقاء الأفغان.